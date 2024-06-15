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        Haberler Dünya Kassam Tugayları: İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi ve tüneli havaya uçurduk | Dış Haberler

        Kassam Tugayları: İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi ve tüneli havaya uçurduk

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun hedef alındığını duyurdu. İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:43
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        "İsrail askerlerinin bulunduğu evi havaya uçurduk"
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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Zeytun mahallesi başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait araçları ve askerlerin bulunduğu bir ev ve tüneli hedef aldıklarını duyurdu.

        Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytun mahallesinin doğusunda, Siyonist güçlerin içinde bulunduğu ve önceden bubi tuzağı kurulan bir evi havaya uçurduk. Bazıları öldü, bazıları da yaralandı." ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada ölen ve yaralanan İsrail askerlerini nakletmek için helikopterin patlama alanına indiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Zeytun mahallesi doğusunda, İsrail askerlerinin bulunduğu bir tünelin girişinin mayınlarla bubi tuzağı kurulduktan sonra havaya uçurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, askerlerin bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı aktarıldı.

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        Açıklamaya göre, El Kassam savaşçıları Zeytun mahallesinin doğusundaki İsrail güçlerini de 120 mm'lik havan toplarıyla hedef aldı.

        Kassam Tugayları'ndan yapılan başka bir açıklamada ise, "Savaşçılarımız düşmanın Gazze'deki ilerleyişinin tüm eksen ve noktalarında şiddetli çatışmalara giriyor ve araçlarını hedef almaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        SALDIRILARDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

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        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 298’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 650 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 545 Filistinli hayatını kaybetti.

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