Dayısıyla tartışan kişi, fenalaşarak hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı.

Ş.A., Altun'a 'Yerimden neden geçtin' diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi. DHA'nın haberine göre; Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Soner Altun (30)

Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.