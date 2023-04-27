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Karadeniz Bölgesi’nde yer alan ve Gökırmak’ın kollarından biri olan Karaçomak Deresiyle ünlü şehir hem doğası hem de kültürel mimarisiyle ilgi ekiyor. Kastamonu ilk çağ uygarlıklarından başlayarak birçok uygarlığa ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin özellikle Küre Dağları Milli Parkı’nda yer alan doğal zenginlikleri her sene birçok yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırlıyor. Hazırladığımız listedeki çoğu yer Kastamonu’da kışın gezilecek yerler açısından uygundur.

İşte Kastamonu’da gezilecek yerler:

Valla Kanyonu Seyir Tepesi

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Valla Kanyonu Seyir Tepesi ormanlık alanda yapacağınız kısa bir yürüyüşün ardından merdivenleri takip ederek ulaşacağınız doğal bir izleme alanı. Bölgenin yerlileri tarafından “Vahşi Cennet” olarak anılan kanyon manzarasının cam seyir terasından izleyebilirsiniz. Kastamonu’da gezilecek yerler doğa listeniz için de uygun olan bu alanda trekking yaparak etrafın tadını çıkarabilirsiniz.

Kastamonu Kalesi

Orta çağdan kalma kültür turizmini etkileyen kale şehrin merkezinde yüksek bir tepeye inşa edilmiştir. Günümüze sadece iç kale kısmı kalan yapıda “Bayraklı Sultan” olarak bilinen bir türbe yer almaktadır. Aynı zamanda kale şehrin kuş bakışı manzarasına ev sahipliği yaparken eteğindeki evlerle de şehirle bütünleşmiş bir yapı kazanmıştır. Zindanları, türbesi ve sarnıcıyla günümüze ulaşmış kale şehre geldiğinizde sizi ilk selamlayan yapılardan biri.

Gideros Koyu

Kastamonu’da yazın gezilecek yerlerden biri olan Gideros Koyu yaz tatilinde yapmak isteyebileceğiniz tüm aktivitelere müsait bir yer. Plajında denize girebilir, çevresinde kamp yapabilir isterseniz de maviyle yeşilin bütünleştiği doğasını seyre dalabilirsiniz. Kastamonu’nun ilçelerinden Cide’de yer alan koyun çevresinde bir dönem Cenevizlilerin korsanlardan gizlenme alanı olduğu için o döneme ait kalıntılarda bulunuyor. Doğasıyla da sizi etkileyecek bu yere gitmeden Kastamonu’dan dönmemelisiniz.

Horma Kanyonu

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı olarak da duyabileceğiniz Karadeniz’in zenginliklerinden biri de Horma Kanyonu’dur. Zengin doğa manzarasının içinde yer alan kanyonu, kayalarına paralel olarak kurulmuş tahta yollarıyla gezebilirsiniz. Hem fauna hem de florya bakımından zengin olan Küre Dağları Milli Parkı, Kastamonu’da sevgiliyle gezilecek yerler arayanlarında ziyaret ettikleri yerlerden biri.

Ilıca Şelalesi

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu ve Horma Kanyonu’ndan sonra mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de Ilıca Şelalesi’dir. Kastamonu’da ilkbaharda gezilecek yerler arıyorsanız ilk durak noktanız olabilecek şelalenin çevresinde doğa yürüyüşleri ve piknik gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Şehrin hem yerli hem de yabancı turistlerini çeken bölgeyi seyir noktalarından da izleyebilirsiniz.

Nasrullah Kadı Camii

Kastamonu’daki günübirlik gezilecek yerlerden biri olan il merkezindeki cami1506 yılında yapılmıştır. Hem dini hem de kültürel anlamda önem taşıyan yapı Osmanlı Dönemi’nde Kastamonu’ya inşa edilen ilk yapılardan olduğu için de halk tarafından önem arz ediyor. Yapı aynı zamanda külliye özelliği de taşımaktadır. Bunun sebebi şadırvanı ve köprüsünün yanı sıra daha sonra inşa edilen medreseye sahip olmasındandır. Caminin yer aldığı merkezdeki ufak gezinizi buraya uğrayarak dokuz kubbeli yapısını daha yakından görebilirsiniz.

Ilgarini Mağarası

Roma ve Bizans’tan kalma yapıtlara ve mezarlara da rastlayabileceğiniz mağara şehrin ormanlık alanlarla çevrili bölümlerinden birinde yer alıyor. Sarkıt ve dikitlerle dolu 850 metre uzunluğundaki mağara gizemli ve mistik havasıyla da gelen ziyaretçilerinin aklına kazınıyor. Dünyanın en derin mağaralarından biri olma özelliğini taşıyan Ilgarini’ye bölgeye hakim rehberlerle gidilmesi tavsiye ediliyor. Geçmiş dönemlerde gizli ibadethane olarak kullanılan mağara içerisinde trekking turuyla farklı bir deneyim elde edebilirsiniz.

Ejder Çukuru

Kastamonu’daki enteresan yerlerden biri olma özelliğini taşıyan çukur “Yongle Mavi Çukuru” olarak da anılmakta. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan derin mavi çukur şehrin her yıl en çok turist çeken yerlerinden biri. Ilgarini Mağarası’ndan sonra ziyaretçilerin ve macera severlerin uğradığı çukur engebeli parkurlarıyla ekstrem deneyimler sunuyor. 70 metre derinliği ve 385 metre boyuyla Ejder Çukuru profesyonel dağcıların odak merkezi. Ejder Çukuru’nun ardından çok yakınında bulunan Mantar Mağarası’nı da ziyaret edebilirsiniz.

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