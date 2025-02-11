Kastamonu'da heyelan, sahil yolunu ulaşıma kapattı

Kastamonu'da saat 23.00 sıralarında Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar ve yağmur sonrası yumuşayan toprakta heyelan meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; daha önce de çökmenin yaşandığı Apes Tepesi mevkisinde yol bir kez daha ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan sürücüler, durumu yetkililere bildirildi.

Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için saat 00.40'a kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.