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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da heyelan, sahil yolunu ulaşıma kapattı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da heyelan, sahil yolunu ulaşıma kapattı

        Kastamonu'da Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 01:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 01:38
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        Kastamonu'da heyelan, sahil yolunu ulaşıma kapattı
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        Kastamonu'da saat 23.00 sıralarında Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda kar ve yağmur sonrası yumuşayan toprakta heyelan meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; daha önce de çökmenin yaşandığı Apes Tepesi mevkisinde yol bir kez daha ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan sürücüler, durumu yetkililere bildirildi.

        Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için saat 00.40'a kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

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