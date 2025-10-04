Kastamonu'da karı koca mantardan zehirlendi

Kastamonu'da mantardan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı
Giriş: 04.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:58
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Örtülü köyünde Mustafa (50) ve eşi Döne Düzgören, ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve bulantı şikayetleri bulunan çift, köye giden 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ