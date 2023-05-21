Kastamonu'da sağanak hayatı felç etti

İlçe genelinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve zaman zaman dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sel sularının ormandan getirdiği ağaç ve taşlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kastamonu-Tosya kara yolunda, heyelan maydana geldi. Bir otomobil ve bir kamyonet toprağa saplandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çıkarıldı. Yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bağ evlerinde olan vatandaşlar, yağmurun yollarda oluşturduğu tahribattan dolayı mahsur kaldı. Vatandaşlar, iş makineleri ile kurtarıldı.