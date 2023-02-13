Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Ankara'dan Sinop'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. İHA'nın haberine göre; kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan aldığı yolcuları Sinop'a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesi Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.