        Kastamonu haberleri: Anne ile oğlu her yerde aranıyor | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Korkutan bekleyiş! Anne ile oğlu her yerde aranıyor!

        Kastamonu'da, Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı, mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Anne ve oğlu için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:52
        Kastamonu'da edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesindeki ikametlerinden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil'e yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgeye sevk edildi.

        MANTAR TOPLAMAK İÇİN EVDEN ÇIKTILAR

        İHA'daki habere göre yapılan çalışmada anne ve oğlunun en son akşam saatlerinde Kocaçam köyü civarında görüldüğü tespit edildi. Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın mantar toplamak için evinden ayrıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İZLERİNE RASTLANMADI

        Gece boyunca devam eden çalışmalara ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi. Dron ve köpeklerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.

        "ÇALIŞMAMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

        Arama çalışmalarına katılan Muharrem Tavukoğlu, "Bütün arkadaşlarımızla, gençlerimizle birlikte en son görüldüğü alana geldik, arama çalışmalarımızı gece boyunca sürdürüyoruz. Dağ taşı arıyoruz. Saat şu an 02.00 oldu. Aramaya devam ediyoruz, inşallah sağ salim bulunuz. En son anne ve oğlu Kocaçam köyünde görülmüş. Birkaç yerde daha gördüklerini söyleyenler var ama henüz bir ize daha rastlayamadık. Bulmaya çalışıyoruz, eğer bulamazsak yarın arama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
