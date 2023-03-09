Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker, komando marşıyla kentten ayrıldı



Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek aramakurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti. Burada aramakurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı. Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2023-03-09 18:10:56



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