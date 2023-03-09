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Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker, komando marşıyla kentten ayrıldı

DHA

Hatay'da görevlendirilen 2 bin 700 asker, komando marşıyla kentten ayrıldı


Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek aramakurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti. Burada aramakurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı. Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2023-03-09 18:10:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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