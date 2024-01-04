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        Bakan Tekin: Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'de 400 civarında, sektöre hizmet eden her alanda meslek liseleri açıyoruz. Karşılığında sektörden istediğimiz de çocuklarımıza istihdam garantisi. Bakın yükseköğretim, lisans programlarını küçümsemek için söylemiyorum ama şu an birçok meslek lisesinden mezun çocuğumuz istihdam garantili olarak mezun oluyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:40
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        Bakan Tekin: Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an Türkiye'de 400 civarında, sektöre hizmet eden her alanda meslek liseleri açıyoruz. Karşılığında sektörden istediğimiz de çocuklarımıza istihdam garantisi. Bakın yükseköğretim, lisans programlarını küçümsemek için söylemiyorum ama şu an birçok meslek lisesinden mezun çocuğumuz istihdam garantili olarak mezun oluyor" dedi.

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iş insanı Mecit Çetinkaya'nın destekleri ile inşa edilen Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        'MESLEK LİSELERİ İLE ARA ELEMAN İHTİYACINI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

        Törende konuşan Bakan Tekin, meslek liselerinin 28 Şubat sürecinde büyük zarar gördüğünü ve o dönemde uygulanan katsayı zulmünün meslek liselerine ciddi itibar kaybettirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm bu zorlukları ortadan kaldırarak, meslek liselerinin tekrar itibar kazanmasını sağladığını söyledi. Milli eğitime ayrılan kaynağın son 20 yılda her dönem arttığına işaret eden Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanıma bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum, çünkü hem bugünümüzü hem yarınımızı kurtaracak adımlar atacak şekilde bize kaynak ayırmıştır. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

        Tekin, Türkiye'de ara eleman sıkıntısı yaşandığını, bunu aşmak için çeşitli uygulamalar ve projeler hayata geçirdiklerini anlatarak, "İnebolu'da, Kastamonu'da hangi ara elemana ihtiyaç varsa, hangi sektörde ihtiyaç varsa, orada ilgili ticaret odası, sanayi odası ya da ildeki büyük sanayi, yatırım kuruluşlarıyla oturuyoruz; 'Neye ihtiyacınız var, oradaki meslek lisesi bünyesinde o programı açalım' diyoruz. 'Eğitimci kadrosunu beraber oluşturalım; akademik personel bizde olsun, meslekle ilgili derslerin içeriğini sizinle yazalım' diyoruz. Bu anlamda, 'proje okul' diye bir kavram ürettik. Şu an Türkiye'de 400 civarında, sektöre hizmet eden her alanda meslek liseleri açıyoruz. Karşılığında sektörden istediğimiz de çocuklarımıza istihdam garantisi. Bakın yükseköğretim, lisans programlarını küçümsemek için söylemiyorum ama şu an birçok meslek lisesinden mezun çocuğumuz istihdam garantili olarak mezun oluyor. İstihdam edildikleri ücretler de benzetmek için söylemiyorum ama ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarması anlamında söylüyorum; deprem bölgesinde bir sürü yatırım yapıyoruz, kepçe operatörlerinin maaşlarının 150 bin, 200 bin bandında olduğu söyleniyor. Şu anda ara eleman konusunda ciddi şekilde ihtiyaç var. Biz de meslek liselerini kullanarak bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

        YUMAKLI: EĞİTİMLE İLGİLİ HER KONUYA DİKKATLE EĞİLMELİYİZ

        Eğitimin önemine değinen Bakan Yumaklı ise "Günü yakalayan, geleceğe dair tahayyüllerini gerçekleştirmek üzere kurgulanması gereken bir eğitim olmadığında ne olacağını sizlere sunmak isterim. Çok basit bir konu değildir. Ülkelerin bağımsızlığını bile sorgulatacak kadar derinlemesine bir konudur. Bizim eğitimle alakalı her konuya dikkatli bir şekilde eğilmemiz gerekir. Bunun için geleceğin toplumlarını şekillendirdiğimizi bilmemiz gerekir. Bilimle, fenle, ahlakla, maneviyatla donatılmış güçlü nesillerin oluşturduğu toplumun herhalde bağımsızlıkla ilgili hiçbir sorunu olmaz. Bugün açılışını yaptığımız okul, diğer tesislerle birlikte eğitim ve bilginin yanında sevgiye ve motivasyona da hitap edecektir" ifadelerini kullandı.

        Açılış töreninin ardından okulu gezen Bakan Tekin ve Bakan Yumaklı, sınıfta öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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