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        Kastamonu'da geyik avcılarına 443 bin 426 TL para cezası

        KASTAMONU'da yasa dışı geyik avlayan 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:45
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        Kastamonu'da geyik avcılarına 443 bin 426 TL para cezası
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        KASTAMONU'da yasa dışı geyik avlayan 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz avlandıkları ihbar edilen N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D.'nin Subaşı köyü Kütüklü Tarla mevkisindeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 geyik kafası ve 1 geyik postu ile 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi. Geyik kafası ve postu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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