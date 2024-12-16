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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı

        KASTAMONU'da Cide ile İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:30
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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı
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        KASTAMONU’da Cide ile İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

        Heyelan, saat 19.30 sıralarında Cide ilçesi Alazayı köyü yakınlarındaki 'Arap Deresi' mevkisinde sahil yolunda meydana geldi. Kastamonu’da kar ve yağmur yağışları sonrası yumuşayan toprakta meydana gelen heyelan sonrasında Cide'den Doğanyurt ve İnebolu'ya ulaşımı sağlayan karayolu toprak yığınıyla ulaşıma kapandı. Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için saat 22.30’a kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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