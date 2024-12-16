Kastamonu'da heyelan nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı

KASTAMONU’da Cide ile İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapandı.

Heyelan, saat 19.30 sıralarında Cide ilçesi Alazayı köyü yakınlarındaki 'Arap Deresi' mevkisinde sahil yolunda meydana geldi. Kastamonu’da kar ve yağmur yağışları sonrası yumuşayan toprakta meydana gelen heyelan sonrasında Cide'den Doğanyurt ve İnebolu'ya ulaşımı sağlayan karayolu toprak yığınıyla ulaşıma kapandı. Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için saat 22.30’a kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.