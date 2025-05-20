Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, F.D. isimli şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı. Operasyonda 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin, 485 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunun ardında adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KASTAMONU'da 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli F.D., tutuklandı.

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