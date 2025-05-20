Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        KASTAMONU'da 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KASTAMONU'da 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli F.D., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, F.D. isimli şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı. Operasyonda 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin, 485 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunun ardında adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Cide'de Fener Alayı düzenlendi
        Cide'de Fener Alayı düzenlendi
        Tosya'da şehit Erhan Yüksel kabri başında anıldı
        Tosya'da şehit Erhan Yüksel kabri başında anıldı
        Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
        Kastamonu'nun ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
        Kastamonu'da tarladan dönen çifti öldürüp teslim olan şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da tarladan dönen çifti öldürüp teslim olan şüpheli tutuklandı
        Vali Dallı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Vali Dallı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı