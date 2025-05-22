Kastamonu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

KASTAMONU Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında, Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün yaklaşık 700 milyon lira haksız kazan elde ettiği değerlendirilirken, ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu, örgütlü suç yapısına yönelik sürdürülen soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilk operasyonda tutuklanan 13 şüphelinin ardından, soruşturmanın ikinci dalgası da hayata geçirildi. Şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileri tespit edildi. Bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapmaları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Adana, Mersin ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.