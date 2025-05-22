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        Kastamonu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

        KASTAMONU Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında, Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:40
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        Kastamonu merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
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        KASTAMONU Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında, Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün yaklaşık 700 milyon lira haksız kazan elde ettiği değerlendirilirken, ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu, örgütlü suç yapısına yönelik sürdürülen soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilk operasyonda tutuklanan 13 şüphelinin ardından, soruşturmanın ikinci dalgası da hayata geçirildi. Şüphelilere yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileri tespit edildi. Bu kişilerin Türkiye'ye giriş yapmaları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Adana, Mersin ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        700 MİLYON LİRALIK VURGUN

        Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, örgüt üyelerinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde 400'den fazla kişiye ait GSM hattı ve banka hesabını kullandıkları tespit edildi. Yapılan ilk hesaplamalara göre, suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 700 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettiği değerlendiriliyor.

        Emniyet yetkilileri, siber suçlarla mücadele kapsamında benzer nitelikteki soruşturmalara titizlikle devam edileceğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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