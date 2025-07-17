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        Sİnop'ta girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 arkadaştan Samet de hayatını kaybetti

        SİNOP'ta 4 gün önce girdikleri denizde arkadaşı Polat Can Uçar (20) boğulan, kendisi ise kurtarılıp, sevk edildiği Ankara'da tedaviye alınan Samet Keten (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:20
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        Sİnop'ta girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 arkadaştan Samet de hayatını kaybetti
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        SİNOP'ta 4 gün önce girdikleri denizde arkadaşı Polat Can Uçar (20) boğulan, kendisi ise kurtarılıp, sevk edildiği Ankara’da tedaviye alınan Samet Keten (18), hayatını kaybetti.

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Polat Can Uçar ve Samet Keten, 13 Temmuz'da Sinop'a gitti. Burada, serinlemek için denize giren 2 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılıp suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koşup Samet Keten’i sudan çıkardı. Keten, çağırılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan aramayla bir süre sonra bulunan Uçar ise hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi, memleketi Tosya'nın Sofular köyünde toprağa verildi.

        Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilen Keten, 4 günlük yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde kaybetti. Keten'in cenazesinin Tosya Suluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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