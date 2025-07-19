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        Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 5 yaralı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde alt geçitte karşı yöne geçen otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 18:10 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:15
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        Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 5 yaralı
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde alt geçitte karşı yöne geçen otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosya ilçesi D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine giderken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 34 BA 5323 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek İslam Uzun yönetimindeki fındık yüklü 55 AHS 500 plakalı TIR'a çarptı. Uzun’un da kazadan kaçmak için manevra yaptığı TIR, alt geçidin duvarına çarptı. Duvar çarpmanın etkisiyle yıkıldı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. TIR şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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