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        Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

        Genç Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:10
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        Genç Kadın Boks Milli Takımı, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı
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        Genç Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarının ilk bölümünü tamamladı.

        Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 21 günlük ilk kampını tamamlayan milli takımda 38 sporcu yer aldı.

        Milli takımın başantrenörü Baykan Arslan, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için çalışma yaptıklarını söyledi. Kampa sadece Türkiye Şampiyonası'nda birinci olanların davet edilmediğini anlatan Arslan, "Yenilen sporcular bile kampa alındı. Bunlar gençler, 3 ayda şampiyonu yenecek kadar değişiklik gösterebiliyorlar. Hiçbir sporcumuzu gözden kaçırmıyoruz. Türk boksunun geleceği anlamında her sporcumuz değerlendiriliyor." dedi.

        Kampta güç ve kuvvete yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Arslan, "Çok üst düzeyde tesise sahibiz. Gelen ülkeler de takdir ediyor. Spor için her şey var. Biz de kuvvet ve dayanıklılık üzerine antrenman yaptık. Bundan sonraki kampta da güç çalışması yapacağız, ayrıca ikili kamp yapacağız. Daha sonra uluslararası turnuvaya katılacağız." diye konuştu.

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