Cide Devlet Hastanesinde "Gebe okulu" eğitimleri devam ediyor
Cide Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Gebe Okulu Eğitim Programı" ikincisi gerçekleştirildi.
Cide Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Gebe Okulu Eğitim Programı" ikincisi gerçekleştirildi.
Eğitimlerde, anne adaylarına yönelik çeşitli konularda bilgilendirme yapılıyor.
Program kapsamında, "Doğuma hazırlıkta baba eğitimi, doğum süreci, doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsız yöntemler, doğum sonu dönem, doğum sonu dönem aile planlaması yöntemleri, gebelik ve lohusalıkta psikolojik etkiler" başlıkları ele alınıyor.
Katılımcılara, gebelik sürecinde karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi verilerek, sağlıklı gebelik süreci geçirmeleri adına danışmanlık desteği sunuluyor.
Eğitim, ebeler Elif Aslan ve Canan Çelik ile psikolog Elif Sena Taş tarafından veriliyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.