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        Cide Devlet Hastanesinde "Gebe okulu" eğitimleri devam ediyor

        Cide Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Gebe Okulu Eğitim Programı" ikincisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:50
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        Cide Devlet Hastanesinde "Gebe okulu" eğitimleri devam ediyor
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        Cide Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Gebe Okulu Eğitim Programı" ikincisi gerçekleştirildi.

        Eğitimlerde, anne adaylarına yönelik çeşitli konularda bilgilendirme yapılıyor.

        Program kapsamında, "Doğuma hazırlıkta baba eğitimi, doğum süreci, doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsız yöntemler, doğum sonu dönem, doğum sonu dönem aile planlaması yöntemleri, gebelik ve lohusalıkta psikolojik etkiler" başlıkları ele alınıyor.

        Katılımcılara, gebelik sürecinde karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi verilerek, sağlıklı gebelik süreci geçirmeleri adına danışmanlık desteği sunuluyor.

        Eğitim, ebeler Elif Aslan ve Canan Çelik ile psikolog Elif Sena Taş tarafından veriliyor.

        Galeri
        Galeri

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