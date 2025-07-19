Cide Devlet Hastanesinde "Gebe okulu" eğitimleri devam ediyor

Eğitim, ebeler Elif Aslan ve Canan Çelik ile psikolog Elif Sena Taş tarafından veriliyor.

Program kapsamında, "Doğuma hazırlıkta baba eğitimi, doğum süreci, doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsız yöntemler, doğum sonu dönem, doğum sonu dönem aile planlaması yöntemleri, gebelik ve lohusalıkta psikolojik etkiler" başlıkları ele alınıyor.

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