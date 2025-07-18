Kastamonu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kastamonu'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Gülay S'nin kullandığı 34 RB 0911 plakalı otomobil, Mehmet P. idaresindeki 37 EP 202 plakalı otomobil ve Pınar C. yönetimindeki 35 AYL 761 otomobil, Sunta Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerden Gülay S. ile araçlarda bulunan Şerife K, Eylül Elvin S, Güler K. ve Sıla K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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