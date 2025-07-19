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        Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ediyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ikram ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:10
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        Yeşilay, Kastamonu'da yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ev yapımı yiyecekler ikram ediyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara ikram ediliyor.

        YEDAM Gastronomi Mutfağı'nda gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler, Ulu Cami bahçesinde yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara dağıtılıyor.

        Yeşilay'ın tanıtımının da yapıldığı etkinliklerde gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynayıp çeşitli hediyeler de veriyor.

        Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, AA muhabirine, Türkiye'de üç yerde bulunan YEDAM Gastronomi mutfaklarından birinin Kastamonu'da olduğunu söyledi.

        Yaz okulu kapsamında çocuklar için bir şeyler yapmak istediklerini belirten Durgut, "Yaz okuluna katılan 125 çocuğumuza çeşitli gıdalar hazırladık, bunlar sağlıklı gıdalar. Gelecek nesillerimizin bağımsızlık seferberliğinde sağlığını da önemsediğimiz için bu gıdaları gastronomi mutfağımızda gönüllülerimiz ve kadın komisyonumuzla çocuklarımıza hazırlıyoruz." dedi.

        Hazırlanan yiyecekler için malzemelerin alınmasında hayırseverlerin katkısı olduğunu dile getiren Durgut, şöyle devam etti:

        "Bağımsızlık seferberliğinde gençlerimizi, çocuklarımızı önemsiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için sağlıklı yiyecekleri de önemsiyoruz. Şube olarak etkinliklerimizde çocuklarımıza dağıtılmak üzere gıda ürünlerini mutfağımızda hazırlıyoruz. Bunların içinde sandviçler, ev yapımı kekler, börekler, kurabiyeler var. Yiyecekleri ayrı ayrı paketleyerek çocuklarımıza etkinlikte, oyunlarımızda, yorulduklarında ikramlık olarak sunuyoruz. Paketli gıdalardan ziyade anne yapımı kekler, börekler, kurabiyeleri tercih ettik."

        Durgut, YEDAM mutfağını daha da aktifleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bundan sonraki dönemde YEDAM'a gelen konuklarımız için mutfağımızda hazırladığımız ev yapımı ikramlıklarımızı sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yeşilay'ın bağımsızlık seferberliğinde teknoloji bağımlılığıyla da mücadele ettiğine aktaran Durgut, "Gençlerimizin bir sorunu da bu. O yüzden bu eğitimde, yaz okulunda Yeşilay ile alakalı hem ailelere hem çocuklarımıza farkındalık yaratacak eğitimler veriyoruz. Yeşilay'ın nasıl hareket ettiğini, neler yaptığını yaşlarına göre çocuklarımıza anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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