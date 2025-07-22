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        Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı

        KASTAMONU'da yaban hayatını desteklemek ve doğal dengeyi korumak amacıyla 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:50
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        Kastamonu'da 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı
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        KASTAMONU'da yaban hayatını desteklemek ve doğal dengeyi korumak amacıyla 2 bin 100 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kastamonu Merkez başta olmak üzere Seydiler, İhsangazi, Hanönü ve Tosya ilçelerinde yedi ayrı noktada keklik salımı gerçekleştirildi. Yetkililer, doğaya salınan kınalı kekliklerle ekosistemin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve özellikle keneyle mücadelede doğal denge sağlanmasını hedeflediğini açıkladı.

        Programda konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, kekliklerin doğadaki zararlı canlılara karşı dengeleyici bir rol oynadığını belirterek, "Kene ile mücadelede keklikler doğada çok ciddi popülasyon kontrolü yapıyor. Amacımız sadece kene mücadelesi değil, aynı zamanda ekosistemi korumak." Dedi.

        Keklik salımı yapılan bölgelerde, DKMP ekipleri tarafından düzenli gözlem ve izleme çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, bu tür uygulamaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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