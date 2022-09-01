Denizde kaybolanlar "MV Savarona 2" ve "Karaburun" ile daha hızlı bulunacak

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan üniversite öğrencilerinin tasarladığı, "MV Savarona 2" deniz üstü aracı ve "Karaburun" isimli deniz altı aracı ile denizde kaybolanlar çok daha hızlı bulunabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'te Ege Üniversitesi Savunma Teknolojileri Topluluğu'nun hazırladığı deniz üstü ve deniz altı aracı da sergileniyor.

Üzerlerinde sonar cihazı ve kamera bulunan iki araç, sel ya da denizde kaybolma gibi durumlarda insanların daha hızlı bulunabilmesi için görev yapacak.

Ege Üniversitesi Savunma Teknolojileri Topluluğu Başkanı Mert Karaömeroğlu, AA muhabirine, topluluk olarak üniversitenin yaptığı çalışmaları sergilediklerini söyledi.

İnsansız deniz üstü ve insansız deniz altı aracı hakkında bilgi veren Karaömeroğlu, "Buna mini denizaltı da diyebiliriz. Su üstü aracımız MV Savarona 2'nin adı MV Savarona'dan geliyor. MV Savarona Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği bir yat. Bu ismi biz buradan esinlenerek kullandık." dedi.

İnsan hayatına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma olabilir, deniz kirliliği olabilir. Bu araç, insanların tehlikeli bulduğu, can güvenliğinin olmadığı yerlere girerek insan hayatını kurtarabiliyor. İnsansız su altı aracımız ise 50 metre kadar derine girerek enkazlarda, harabelerde arama kurtarmada kullanılabiliyor. Deniz altında kameranın göremediği, toz çamur olabilir. Buralarda da sonar ile ses titreşimlerini alarak su altındaki enkazda kaybolmuş insanların yerini tespit edebiliyoruz."

Son dönemde sellerin arttığına işaret eden Karaömeroğlu, "Son zamanlarda bildiğiniz üzere ülkemizde sel gibi felaketler oluyor. Bazı insanlar sellerle birlikte denizlerde kaybolabiliyor. Bu projelerdeki amacımız bu tür felaketlerde daha hızlı hareket ederek insanların hayatını kurtarabilmek. İnsansız deniz altı ve deniz üstü aracı yapmamızın sebebi insanları afetlerde daha hızlı bulabilmemiz. Bu motto ile yola çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.