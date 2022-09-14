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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-12 Kastamonu Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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