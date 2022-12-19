Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı, Kastamonu-Abana kara yolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Ağlı, Küre, Seydiler ve Devrekani ilçesinde etkili oluyor.

Küre Dağları'nın, Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bölümlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması, havadan görüntülendi.





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