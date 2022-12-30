Neden bir odaya girince ne yapacağımızı unutup afallarız?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Türkiye'de kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hazırlıkları tamamlandı.

Hemen hemen her yıl beyaz örtüyle tatilcilerin yeni yıla girdiği Ilgaz, bu yıl yeterli miktarda kar yağışı alamadı. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu dağda ziyaretçiler kayabilmek için kar yağışının artmasını bekliyor.

Yeni yıl öncesi Ilgaz Dağı'na gelenler yürüyüş yapıp kızakla kayarak zaman geçiriyor.

Ilgaz Dağı'ndaki 6 otel ve misafirhanenin yaklaşık 1500 yatak kapasitesi bulunuyor.

Ankara'dan yılbaşı tatili için gelen Cem Özkan, AA muhabirine, bölgeyi çok sevdiğini belirterek "Çok fazla kar yok ama hava çok temiz ve sessiz. Kızakla kaymak için ortam çok güzel." dedi.

Zerrin Özkan ise her sene Ilgaz'a geldiklerini dile getirerek "Bu sene kar çok az. Yine de kızakla kayabilecek, güzelliğini izleyebilecek kadar kar var." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.