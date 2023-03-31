Kastamonu'da meralar dağıtılan tohumlar ile ıslah ediliyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 7 ton 840 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çayır Mera Islah ve Amenajman projeleri kapsamında Taşköprü, Seydiler ve Devrekani ilçelerindeki köylerde yüzde 50 Bakanlık destekli yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.

Projeler kapsamında çiftçilere sertifikalı olarak bin 340 kilogram yonca ve 6 bin 500 kilogram yulaf tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın 5 köyde devam ettiğini belirtti.

Projeler ile meralar üzerindeki otlatma baskısının azaldığını, hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılandığını belirten Tanrıkulu, "Çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönlendirilerek ülke ekonomisinde tarım ve hayvancılık sektörünün canlı tutulmasını amaçlıyoruz." ifadesine yer verdi.

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