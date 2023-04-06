İhsangazi'de İngilizce kursu devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce kursu devam ediyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve kurs öğretmeni Seniha Ardıç Tüfenkçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kursa 12 kursiyerin katıldığını söyledi.
Tüfenkçi temel düzey İngilizcenin yanı sıra konuşmayı da destekleyen derslerin yapıldığını belirtirken öğrencilerinin çok istekli olduğunu hedeflerinin A2 kursunu da açmak olduğunu söyledi.
Tüfenkçi, kursun 120 saat olduğunu ve haziran ayında sona ereceğini kaydetti.