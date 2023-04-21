Kastamonu'da lise öğrencileri Azerbaycan yolcusu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitim gören 6 lise öğrencisi, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Azerbaycan'a gidecek.

Şenpazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sündüz Akkaya Çalık tarafından Azerbaycan'ın Şamahı şehrindeki Alhan Alhanov Okulu ile Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında "Kardeş Okul Projesi" hazırlandı.

Kaymakam Emre Kazanasmaz'ın da destek verdiği proje kapsamında Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 6 öğrencisi, 22-26 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'a gidecek.

Burada Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek uluslararası öğrenci kongresine katılacak öğrenciler, panel ve sanatsal etkinlilerle Azerbaycan'ı tanıyacak.

Ziyarette öğrencilerden Elifnur Çınar da "Nazende sevgilim" ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremleri anmak amacıyla "Neredesin sen" adlı şarkıları seslendirecek.

Sündüz Akkaya Çalık, AA muhabirine, hazırladığı Kardeş Okul Projesi'nin onaylanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin iki devlet, tek millet olduğuna dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"Bu sevgiyle aşılandık, büyüdük. Kaymakamı'mız Emre Kazanasmaz'a proje fikrini söyledim, desteklerini esirgemedi. Okul Müdürü'müz Mehmet Göğebakan ile resmi yazışmaları düzenledik. Uçak biletlerimizi aldık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen orada olacağız. Yavrularımız ilçemizi, ilimizi, Türkiye'mizi temsilen kongreler, paneller düzenleyecek, şarkılar söyleyecek, duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edecekler. Oradaki yavrularımızı da en kısa zamanda buraya bekliyoruz."

Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Göğebaka, öğrenciler gibi kendisinin de ilk defa yurt dışına çıkacağını anlattı.

Azerbaycan'ı küçüklükten itibaren çok merak ettiğini vurgulayan Göğebakan, "Öğrencilerimin hepsi heyecanlı. Öğrenciler köylerden geliyor, yatılı kalıyorlar. Çok sosyal aktivitesi olmayan durumdayız. Bu, bizim için olağanüstü sosyal aktivite olacak. Öğrencilerimin başarılarını artıracağını düşünüyorum. Yaşadıklarımızı aktarmak için bir dergi de hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Elifnur Çınar, çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Farklı insanlarla tanışacağız, onların kültürlerini öğreneceğiz, farklı bilgiler elde edeceğiz. Orada sahneye çıkma duygusu öz güvenimi artıracak. Duyguyu yansıtmaya çalışacağım. İnşallah güzel olacaktır." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden İremnur Kaplan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.





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