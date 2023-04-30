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Kastamonu'da lise öğrencileri Azerbaycan'ı ziyaret etti

AA

Kastamonu'da lise öğrencileri Azerbaycan'ı ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde eğitim gören 6 lise öğrencisi, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Azerbaycan'ı ziyarette bulundu.

Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Azerbaycan'ın Şamahı şehrindeki Alhan Alhanov Okulu'nun "Kardeş Okul" olarak belirlenmesinin ardından ilçede eğitim gören 6 lise öğrencisi 22 Nisan'da Azerbaycan'a gitti.

Burada Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen uluslararası öğrenci kongresine katılan öğrenciler, panel ve sanatsal etkinlilerle Azerbaycan'ı tanıdı.

Ziyarette öğrencilerden Elifnur Çınar da "Nazende sevgilim" ve depremzedeleri anmak amacıyla "Neredesin sen" adlı şarkıları seslendirdi. Öğrenciler 5 günlük programın ardından Şenpazar'a döndü.

Şenpazar Kaymakamı Emre Kazanasmaz, AA muhabirine, projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini anlattı.

Kazanasmaz, "İki devlet bir millet mantığıyla Azerbaycan'ı seçtik. Kardeş ülkemiz olduğu için çocuklarımızın tarihi kültürel bir bağı olan bir devletle daha yakın işbirliği içerisinde gelecekleri açısından unutamayacakları bir an yaşatmak istedik." dedi.

Şenpazar'ın küçük bir ilçe olduğunu ifade eden Kazanasmaz, şöyle devam etti:

"Şenpazar'da öğrenciler bırakın yurt dışına gitmeyi birçoğu farklı şehirleri bile daha önce görmemişti. Heyetteki herkes ilk defa uçağa bindi. Bunlar bizim öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin dünyayı tanımalarına, ülkeler arası farkları görmelerine ve dünyanın farklı yerlerinde edinmiş oldukları fikirleri farklı projelere çevirme isteğini artırıyor. Öğrencilerimizin 5 günlük seyahatinde gitmeden önceki halleriyle gittikten sonraki halleri arasında çok ciddi farklar var. Giderkenki bakış açılarıyla döndükleri zamanki bakış açıları arasında farkları gördüğüm zaman mutlu oldum."

Öğrencilere yönelik yurt dışı projelerinin süreceğini dile getiren Kazanasmaz, öğrencileri yıl içerisinde Bosna Hersek'e de göndereceklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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