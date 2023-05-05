Kastamonu'da salep kökleriyle yakalanan 3 kişiye para cezası kesildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde koruma altındaki salep kökleri ile yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğadan toplanmasına izin verilmeyen 22,5 kilogram yabani orkide (salep) kökü ele geçirdi.

Salep kökleri Seydiler Orman İşletme Şefliğine teslim edilirken, otomobildeki İ.A, S.K. ve A.V'ye 1018'er lira idari para cezası kesildi.

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