Kastamonu'dan kısa kısa

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KASTAMONU (AA) - Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, yağışlar nedeniyle zarar gören köylerde incelemede bulundu.

Sel nedeniyle zarar gören Laçin, Çorbacı ve Başakpınar köylerini ziyaret eden Çoşkun, köylerdeki iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Coşkun, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek ilgili kurumlara mağduriyetlerin giderilmesi için talimat verdi.

Coşkun'a İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Öz ve beraberindekiler eşlik etti.

- Kaymakam Coşkun satrançta dördüncü olan öğrencileri tebrik etti

Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Kastamonu genelinde yapılan satranç müsabakalarında 24 okul arasında dördüncü olan Yunus Emre İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Coşkun, 2022-2023 Yılı Okul Sporları Satranç Minikler müsabakalarında merkez ve ilçelerden 24 okulun katıldığı müsabakalarda dördüncü olarak başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

Coşkun, emeği olan öğretmenlerine de teşekkür etti.

- Park halindeki tırda yangın çıktı

Taşköprü ilçesinde park halindeki tırda yangın sonucu hasar meydana geldi.

İlçe girişinde 06 FY 3148 plakalı tırın motor kısmında yol kenarında iş makinesi indirdikten sonra yangın çıktı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında tırda hasar meydana geldi.

- AK Parti Kastamonu Milletvekili Ekmekci, Hanönü'yü ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekilli Serap Ekmekci, Hanönü ilçesine ziyarette bulundu.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar'ı ziyaret eden Ekmekci, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Tolga Değirmenci'yi de ziyaret eden Ekmekci, kadınların bir araya gelerek kurdukları Han Yöresi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde incelemelerde bulundu.

Burada kooperatif üyesi kadınlarla sohbet eden Ekmekci kadınları tebrik etti.

Ekmekci, esnaf ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.





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