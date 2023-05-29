Kastamonu'da ölen muhtarın yerine seçilen ağabeyi de yaşamını yitirdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden muhtarın yerine seçilen ağabeyi de kalp krizi geçirerek öldü.

Pınarözü köyünde 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde muhtar olan Mustafa Kaymaz, 20 Kasım 2020'de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Köyde 06 Haziran 2021'de yapılan ara seçimde Mustafa Kaymaz'ın ağabeyi Salim Kaymaz muhtar seçildi.

Salim Kaymaz da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaymaz'ın cenazesinin yarın Pınarözü köyünde defnedileceği öğrenildi.





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