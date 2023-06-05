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Sel felaketinden sonra yeniden inşa edilen Bozkurt, şiddetli yağışa rağmen zarar görmedi

AA

Sel felaketinden sonra yeniden inşa edilen Bozkurt, şiddetli yağışa rağmen zarar görmedi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden sonra adeta yeniden inşa edilen Bozkurt ilçesi yoğun yağışa rağmen zarar görmedi.

Sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü Bozkurt ilçesinde, dünden beri devam eden yağışa rağmen Ezine Çayı üzerinde yapılan yatırımlar, bölgede sel oluşmasının önüne geçti.

Kaymakam Murat Atıcı, AA muhabirine, bölgede dünden beri şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

İnsanların 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde Bozkurt ismini duyduğunu hatırlatan Atıcı, "Selde ne yazık ki 72 vatandaşımız rahmetli olmuştu. O dönem Ezine Çayı'nın genişliği 28 metreydi. Ezine Çayı'nın havzası yaklaşık 46 kilometre. Bu hat yaklaşık 46 kilometre uzaklıktaki Devrekani'den suyu alıp Karadeniz'e suyu boşaltıyor. Sel felaketinden sonran DSİ, AFAD burada ölçümlerini yaptı. Bu derenin 72 metreye genişletilmesi kararı aldılar. Üç buçuk metre yüksekliğinde kenarlara beton ve demirden istinat duvarları yapıldı. Bu dere genişliğini 72 metre yaptığımızda bazı vatandaşlarımız 'çok mu geniş oldu, neden bu kadar genişlettik' diyordu. Şimdi vatandaşlarımız 'Allah razı olsun devletimizin bir bildiği varmış' diyor. Bu durum bize mutluluk verdi." dedi.

Derede rusubata karşı da çalışmalar yapıldığını anlatan Atıcı, şöyle devam etti:

"Burası 46 kilometrelik bir hat. Burada rusubatı tutabilmek için DSİ tarafından 26 terslik bendi planlaması yapıldı. Bunlardan 8 tanesi tamamlandı. Bugün görüyorsunuz çok yüklü bir yağış aldık. Sadece Bozkurt havzasına 127 kilogramlık bir yağış aldık. Devrekani havzasıyla birlikte metrekareye 250 kilogramın belki üzerinde bir yağış aldı bölge. Yağış hala devam ediyor. Ona rağmen ilçemizde, ilçe merkezimizde hiçbir problem yaşamadık. Devletimiz, bilim adamlarımız gerekli ölçümleri yaptı, sonuç ortada."

İlçede yüzey sularına bağlı birkaç evi su bastığını anlatan Atıcı, "Dereyle alakalı olmayan yüzey sularından dolayı birkaç evimizi su bastı, onun dışında hiçbir sorun yok. İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Allah razı olsun, vatandaşlarımız uyarılara uyuyor. Devletimizin eliyle biz burada örnek bir Karadeniz ilçesi inşa ettik. İnşallah bir daha burada böyle acılar yaşanmayacak." diye konuştu

Selin ardından ilçeye 6 araç, 2 yaya köprüsü olmak üzere toplam 8 köprü inşa edildiğini anlatan Atıcı, bu köprülerin kavisli yapıldığını ve suyun geçişini kolaylaştırdığını vurguladı.

İlçeden geçen çayın Karadeniz bağlantısındaki 46 kilometrelik havzasında yoğun bir çalışma yapıldığını aktaran Atıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle Karadeniz bağlantısındaki 20 kilometrelik yerde on binlerce kamyon rusubat temizlendi. Bir kısmını DSİ'miz bir kısmını AFAD'ımız ihale etti. Onlar olmasa bugün kot daha da yükselecekti. Allah'a çok şükür devletimiz büyük. 11 Ağustos'taki afetten sonra böyle bir yağışı alıp bugün bir can kaybı olmadan önemli bir mal kaybı olmadan bunu atlatabilmenin devlet olarak mutluluğunu yaşıyoruz."

AFAD, DSİ, TOKİ ve İller Bankasına teşekkür eden Atıcı, "İl Özel İdaremiz köylerde çalışıyor. Yer yer heyelanlar meydana gelmiş. Yaptığımız boruların gittiği yerler oldu. İl Özel İdaremiz de tüm ekipleriyle çalışıyor. En son 8 köyümüz ile ilgili rusubattan dolayı yollarımız kesilmişti. Şu anda Valimizin, AFAD Başkanımızın, İçişleri Bakanımızın talimatıyla bütün ekiplerimiz sahada çalışıyor. İnşallah afetlerden dolayı hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan bu süreci de atlatacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Kocamustafaoğlu ise Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sele ikinci kattaki evinde yakalandığını söyledi.

Sel sularının evine kadar geldiğini ifade eden Kocamustafaoğlu, "Devletimizden Allah razı olsun. Önceki selde ikinci kata kadar su bastı. Köprüler olmasa çarşıyı yine su basmıştı. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

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