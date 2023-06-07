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Tosya ve Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı

AA

Tosya ve Hanönü'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ve Hanönü ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Tosya Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen serginin açılışına, Kaymakamı Suat Hatam Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nesrin Avcı, stantları gezen protokol üyelerine ürünlerle ilgili bilgi verdi.

- Hanönü

Hanönü Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Emin Arslan, yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik olarak birçok kurs açtıklarını söyledi.

Kursiyerin kurslar sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden Arslan, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ilçede toplam 48 kurs açıldı ve 505 erkek, 689 kadın olmak üzere toplamda 1194 vatandaş bu kurslardan faydalandı." dedi.

Daha sonra kursları tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

Belgelerinin verilmesinin ardından kursiyerler tarafından yapılan ürünlerden oluşan sergi, protokol üyeleri tarafından açıldı.

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