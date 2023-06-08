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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuveytli turizmciler Kastamonu'yu ziyaret etti

AA

Kuveytli turizmciler Kastamonu'yu ziyaret etti

KASTAMONU (AA) - Körfez ülkelerinden daha fazla turist çekmek amacıyla Kastamonu'ya davet edilen Kuveyt merkezli seyahat acente ve tur operatörleri bölgeyi gezdi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde, Kastamonu Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri işbirliğinde düzenlenen Destinasyon Tanıştırma Programı kapsamında Kuveyt merkezli seyahat acente ve tur operatörleri Kastamonu'da ağırlandı.

Eşsiz doğal güzellikleri, doyumsuz yeşil doğası, yaylaları, kanyonları, vadileri, ormanları ile Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait tarihi eserleriyle Kastamonu, yeni dönemde turizmcileri en çok cezbeden turizm destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Turizm tanıtım çalışmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen Kuveyt merkezli seyahat acente ve tur operatörleri, Kastamonu'nun doğa temalı önemli turizm destinasyonlarını üç gün boyunca yerinde inceleme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında misafirler, il merkezi ve ilçelerdeki turizm potansiyeli yüksek tesis ve doğal güzellikleri ziyaret etti, Kastamonu'nun Daday ilçesinde yer alan atlı doğal yaşam çiftliklerini gezerek kendi hedef kitlesine yönelik etkinlik ve aktiviteleri yerinde deneyimledi. Aynı gün Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden etli ekmeğin lezzetini yerinde tadan turizm temsilcileri, daha sonra Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yer alan oteller ile kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Ekip günü Ilgaz Dağı'nda özel bir firmaya ait otel ve devre mülklerde yaptığı gezi ile sona erdirdi.

- "Kastamonu'yu, bu özel şehri tüm müşterilerime anlatmak için sabırsızlanıyorum"

Kuveytli turizmci, ITL World Turizm şirketinin temsilcisi Rajesh Venogopal, turizm anlamında Kastamonu'nun Türkiye'nin gizli mücevheri olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kastamonu turizmini incelemek üzere burada bulunuyoruz. Gördüğüm kadarıyla Kastamonu'yu üç kelimeyle tanımlamam gerekirse, güzel, sakin ve doğal bir şehir olarak tanımlarım. Şehre baktığımızda her yer yemyeşil. Doğaseverler için mükemmel bir yer. Kastamonu'yu, bu özel şehri tüm müşterilerime anlatmak için sabırsızlanıyorum. Kastamonu, Türkiye'nin gizli kalmış bir mücevheri diyebiliriz aslında."

Aldar International Travel şirketinden Abdullah Al-Shammari de Kastamonu'nun turistlerin mutlaka gelmeleri gereken bir yer olduğunu vurguladı.

Al-Shammari, "Bizler Kastamonu'ya yaptığımız bu ziyaretten çok mutlu olduk. Kastamonu turistlerin gelmesi gereken bir yer. Burası doğası ve havasıyla çok güzel bir yer. Şehir ayrıca yöresel gastronomisi ile de dikkat çekiyor. İki ülke arasındaki turizmin gelişmesine yönelik bizler de Kuveyt'te çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu bölge ile turizmin geliştirilmesi öncelikli hedefimiz. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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