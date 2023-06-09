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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstiklal Yolu yürüyüşünde ilk kamp alanına ulaşıldı

AA

İstiklal Yolu yürüyüşünde ilk kamp alanına ulaşıldı

KASTAMONU (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde yürüyüşçüler ilk gün 20 kilometrelik etabı tamamladı.

İnebolu'da düzenlenen törenin ardından 95 kilometrelik İstiklal Yolu yürüyüşüne başlayan katılımcılar akşam saatlerinde konaklamanın yapılacağı Çuhadoruğu mevkisindeki ilk kamp alanına ulaştı.

Alana çadırlarını kuran yürüyüşçülere Kastamonu Valiliğince sıcak yemek ve çay ikram edildi. Kamp ateşi yakan yürüyüşçüler daha sonra çadırlarında dinlenmeye çekildi.

Yürüyüşe katılan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde ilk etabı tamamladıklarını söyledi.

İlk gün 20 kilometre yol yürüdüklerini belirten Kaymakam Baycar, "Malumunuz bugün aynı zamanda İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü. Şeref ve Kahramanlık Günü etkinliklerimizi, deniz gösterilerimizi, ecdadımızın cephane taşıma etkinliğimiz yaptık. Akabinde kortej eşliğinde 11.30 gibi yürüyüşümüzü başlattık. 20 kilometre güzel bir parkurdan sonra ilk konaklama alanındayız." dedi.

Yürüyüşe Türkiye’nin değişik yerlerinden katılım olduğunu dile getiren Baycar, "Bu bir milli ruh. Bu milli ruhu yaşamak için yürümek lazım. Ben kendim de yürüdüm. Bunu gerçekten yürüdüğüm için çok çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Bu sene gelemeyenler de muhakkak önümüzdeki yıllarda gelsinler. Milli Mücadeleye silah yetiştiren ecdadımızın yaşadığı sıkıntıları görsünler. Tabii yolları eskiye nazaran iyileştirmiş olduk ama yine bu haliyle bile çok yorucu oldu. Çok tatlı bir yorgunluk. İnşallah kamp alanında bu yorgunluğu atacağız." diye konuştu.

Yürüyüşe İstanbul’dan katılan emekli bankacı Melek Akyürek de "2011 yılında İstiklal Yolu'na katıldım, çok beğendim mutlu oldum. Yaşım 66'ya geliyor. Son bir defa Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına yürümek istedim. Rahatsız olmama rağmen tamamlayacağım inşallah. Tören alanında çok etkilendim. Ağlayasım geldi. Bu yürüyüş hiç bitmesin, Atatürk ve İstiklal Yolu olarak devam etsin. Yalınayak taşımışlar cephaneyi. O zor koşullarda. Biz bugün yapılmış yollarda yürüdük. Teknik donanımımız vardı. Ayakkabılarımız 6-7 bin lira, dizliklerimiz, kıyafetlerimiz termal sistem. Onlar yalınayak gitmişler. Üstlerindeki mantolarını cephaneye sarmışlar. Ben o ruhu yaşayarak yürüyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyalı emekli diş hekimi Mehterhan Hanefioğlu (67) da "Antalya’dan yaklaşık 20 kadar arkadaşımız bu gruba dahil oldu. Geçen sene de katıldığımız bir etkinlikti. Çok beğenerek yaptığımız için bu etkinliği Antalya bölgesinde arkadaşlarımızın katılımını sağlamaya çalıştık. Biz bu etkinliğe katılmamızın en büyük nedeni milli duygular tabii ki. Böyle bir olayda en azından bu duyguları biraz hissedebilmek, atalarımızın bu yollarda yaptıkları bu eziyetleri, bu emekleri hissedebilmek bizim için çok önemli. Antalya’dan bizim buraya gelip gitmemiz 2 bin kilometre. Ben emekli bir hekim olmama rağmen işlerimizi bu etkinlik için ayarlayarak gelebildik. Hepimizin bu konuya öncelikle zaman ayırmasını istemiştik. Bu konuda da mutluyuz." şeklinde konuştu.

Yürüyüşçüler Küre ve Seydiler ilçelerindeki kamp alanlarında da iki gece konaklayarak 12 Haziran'da Kastamonu'ya ulaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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