Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Doğanyurt ve Hanönü ilçelerinde 2 hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede, çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.H. ile 10 yıl hapis cezası alan İ.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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