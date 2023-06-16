Cide'de "Sarı Yazma Voleybol Turnuvası" düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde "Sarı Yazma Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Cide Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkan Vekili Yüksel Güçerdem, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, Cumhuriyet Savcısı Mesut Çağap, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldız Yapı ve YİBO takımlarının arasında oynanan final maçını kazanan Yıldız Yapı, birinci oldu.

Karataş, Güçerdem ve Çınar tarafından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Karataş, dereceye giren takımları kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

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