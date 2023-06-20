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Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın Kurban Bayramı tatilinde hedefi 50 bin ziyaretçi

AA

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın Kurban Bayramı tatilinde hedefi 50 bin ziyaretçi

KASTAMONU (AA) - Kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile tanınan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine Kurban Bayramı tatilinde 50 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nın turizmde bölgenin amiral gemisi olduğunu söyledi.

Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla yapılan yatırımlarla ve Kerte Seyir Terası’nın bulunduğu alana inşa ettikleri "dev uçurum salıncağı" sayesinde ilçeye gelen ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini belirten Yaşar, "Merkez nüfusu 2 bin 500, genel nüfusu da 6 bin olan bir ilçeyiz. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Horma Kanyonu'na yaklaşık 50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bunun yegane sebebi ilçemizin Türkiye hatta dünya genelinde olmayan güzelliklere sahip olmasıdır." dedi.

Geçen yıl ilçeyi 150 bin turistin ziyaret ettiğini, bayram tatillerinde de yoğun turist aldıklarını aktaran Yaşar, yeni yatırımlarla bu yıl ziyaretçi sayısını 300 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bölge turizmini geliştirmek için katıldıkları EMİTT fuarında çeşitli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yaşar, "Jolly Tur yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. Haftada 3 bin, yılda ortalama 156 bin turistin yalnızca Jolly Tur aracılığı ile bölgeye gelmesini bekliyoruz. Bu sayede 300 bin turist hedefimize bu yıl çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Bölgemize gelen her bir turist de ortalama 200 lira harcama yapsa yılda ilimiz ekonomisine minimum 60 milyon lira ek gelir sağlamış oluruz." diye konuştu.

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