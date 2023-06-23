Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

AA

Bozkurt'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan yol onarılarak ulaşıma açıldı

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 Haziran'daki şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 300 metre kayan köy grup yolu, onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bozkurt'ta şiddetli yağışlar sonucu, 6 köy ve 20 mahalleyi ilçe merkezine bağlayan Sakızcılar-Kestanesökü Grup Yolu'nda yaklaşık 50 metre genişliğinde, 300 metre derinliğinde heyelan oluştu.

Bölgede köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanırken, kapanan grup yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu onarılarak Kurban Bayramı öncesi ulaşıma açıldı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, bölgede haziranda şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

İlçede, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden sonra önemli çalışmalar yapıldığına işaret eden Atıcı, "Yapılan çalışmalar neticesinde 5 Haziran'da ilçe merkezimiz zararla karşılaşmadı. 5 Haziran'da Devrekani hattından da gelenlerle 46 kilometrelik havzada metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış aldık. 8 saat içinde gök boşaldı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağanağın ardından köy yollarında ise bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Atıcı, şöyle devam etti:

"İlçe merkezimiz önemli afetle karşılaşmadı ama köylerimizde maalesef heyelanlar, göçükler meydana geldi. Sakızcılar-Kestanesökü hattındaki yolda 300 metre dağ, Ezine Çayı'na aktı. Kurban Bayramı yaklaştı, köylülerimiz açılmasını bekliyordu. 'Aylarca bu yol açılmaz.' deniyordu. Sayın Valimiz ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız bölgeyi ziyaret etmişti. Kendileri yolun bir an önce trafiğe açılması için talimat verdi. İl Özel İdaresi ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla, yolu 7 gün içinde 4x4 araç trafiğine, 10 gün içinde de normal trafiğe açtık. Bu, devletimizin büyüklüğünü gösteriyor. O bölgeyi görenlerin 'Bu yol açılmaz artık.' demesine rağmen teknik ekiplerimiz sayesinde kısa sürede yolumuzu açtık. Bayram arifesinde grup yolumuzu açmış olmaktan, köylülerimizin bayramlaşacak olmasını sağlamaktan dolayı çok mutluyum. Diğer köy yollarımızda bu kadar ağır hasar oluşmamıştı, onları da ivedilikle temizledik."

Atıcı, Ezine Çayı üzerine inşa edilen biriktirme barajlarının (tersip bendi) ilçeyi koruduğunu vurgulayarak, "11 Ağustos sadece bir sel afeti değildi, aynı zamanda rüsubat baskınıydı. Dere hattını dolduran yaklaşık 65 bin kamyon rüsubat devletimiz tarafından temizletildi." dedi.

Dere üzerine 26 biriktirme barajı yapılmasının planlandığına dikkati çeken Atıcı, "Şu ana kadar 9'u inşa edildi. Düşünün, Sakızcılar-Kestanesökü hattında bir dağ kopmuş gelmiş. Tersip bentleri olmasa rüsubat ilçe merkezine girecekti. Bu bentler malzemeleri tuttu ve ilçe merkezinde herhangi bir taşkın ile can ve mal kaybına neden olmadı." diye konuştu.

DSİ'nin biriktirme barajı ve tarak sistemlerini yapmasının bölgedeki heyelanların can kaybına sebep olmasının önüne geçtiğine işaret eden Atıcı, "Bozkurt halkımız bir sınavı atlattı. Bu kadar yoğun yağışa rağmen Bozkurt'un güvenilir olduğunu vatandaşımız kalben hissetti." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tosya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Kastamonu'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kastamonu'da yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu ...
Kastamonu'da freni tutmayan beton mikserinin kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kastamonu'da freni tutmayan beton mikserinin kaza anı ...
Kastamonu'da reçeteye tabi hapları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da reçeteye tabi hapları sattığı iddia ...
Kastamonu'nun tanıtımı dijitale taşınıyor
YEREL HABERLER Kastamonu'nun tanıtımı dijitale taşınıyor
GÜNCELLEME - Kastamonu'da motosikletin çarpmasıyla ölen doktor toprağa verildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kastamonu'da motosikletin çarpmasıyla ...
Kastamonu'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü ...
Tosya'da 10 bin kök süs bitkisinin dikimi yapılacak
YEREL HABERLER Tosya'da 10 bin kök süs bitkisinin dikimi yapılacak
Kastamonu'da motosikletin çarpmasıyla yaralanan doktor tedavi gördüğü hastanede öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da motosikletin çarpmasıyla yaralanan ...
Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, ...
Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı belirlenen 28 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı ...
İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit ...
Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 yapmak istiyor
YEREL HABERLER Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Oyunları'nda 6'da 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.