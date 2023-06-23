Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışmanın ardından S.S'nin ilçedeki evine operasyon düzenledi.



Ev ve eklentilerindeki aramada, 355 gram kubar esrar, 28 saksıya dikilmiş kenevir bitkisi, hassas terazi, el değirmeni, makaron ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli S.S. gözaltına alındı.

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