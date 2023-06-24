Yöresel kıyafetli "60'lık güzellere" cilt bakımı

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bir güzellik merkezi sahibi, Pınarbaşı ilçesinde ev kadınlarını cilt bakımıyla tanıştırdı.

Kent merkezindeki bir güzellik merkezinin sahibi Kübra Akkaya, doğup büyüdüğü Pınarbaşı ilçesinde bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak kadınlara cilt bakımı yapmak istedi.

Ekibiyle birlikte malzemelerini de alarak yola çıkan Akkaya, çoğunluğu 60 yaş ve üstü, köylerde yaşayan, daha önce cilt bakımı yaptırmamış 30 kadını Pınarbaşı Paşa Konağı'nda topladı.

Bölgede günlük hayatlarında da yöresel kıyafet giyen kadınların bazıları, cilt bakımı yaptırmaya da yöresel kıyafetleriyle geldi.

Cilt bakımı yapılırken kadınların doğal tavırları ve güzellik merkezi çalışanlarıyla aralarında geçen, "Rahatladım yüzüm yumuşadı", "Kırışıklıklarım gitmiş", "Yarın bakacaklar Pınarbaşı'ndaki bütün kadınlar parlıyor" şeklindeki ifadeleri gülümsetti.

Bu anlar ise çekilen videoyla kayıt altına alındı.

Kübra Akkaya, AA muhabirine, Pınarbaşı ilçesine gittikçe oradaki kadınların kendisine, "Cilt bakımı nasıl oluyor, lekelerim gider mi? Cildim nasıl olur?' diye sorular yönelttiğini, çoğunun kent merkezine gelme imkanı olmadığı için bir sosyal sorumluluk projesi yaparak onların ayağına gitmeye karar verdiğini söyledi.

- "Bu zamana kadar belki yüzlerine krem bile sürümüyorlardı, bundan dolayı çok mutluyum"

Ulaşabildiği kadınlara önceden haber verdiğini anlatan Akkaya, şunları dile getirdi:

"Bir pazar günü araçla tüm eşyalarımızı koyup yola çıktık. Paşa Konağı'nda toplanıp güzel bir şekilde gün geçirdik. Cilt bakımı, kırışıklık ve leke bakımı yaptık. İlk başta 'Ne gerek var?' diye düşündüler. Merak edip geldiler. Beş dakikalık vaktim var diyerek gelenler 1-1,5 saat gitmek istemediler. Keyifli bir zaman geçirdik. Çok memnun kaldılar. Daha sonra tekrar gelmek istediler. Bu zamana kadar belki yüzlerine krem bile sürümüyorlardı, bundan dolayı çok mutluyum. Bence kendilerine artık biraz daha öncelik verecekler. Bundan sonrasında da elimden geldiğince yardımcı olacağım."

Kadınların birçoğunun yöresel kıyafetleriyle geldiğini aktaran Akkaya, "O gün yöresel kıyafetleriyle tüm doğallıklarıyla evden çıkıp geldiler. Çok güzeldi, doğal bir ortamdı. Hiç yorgunluğumuzu hissetmedik. Gelirken daha çok beni kırmamak için geldiler, yufka yaparken yufkanın başından kalkıp o kıyafetleriyle gelenler, hayvanını otlatmaya çıkarmış, beni görmek için gelenler oldu. Daha sonrasında hayvanı da yufkayı da unuttular. Kendilerine zaman ayırmış oldular. Çok duygulandılar, çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

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