Kastamonu'da tartıştığı zanlılarca bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bıçakla yaralan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde katıldıkları düğünün ardından Ersoy Demirci ile Y.A, A.A, B.Y. ve H.A arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Demirci bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince Y.A, A.A, B.Y. ve H.A. gözaltına alındı.