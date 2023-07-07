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        Kastamonu'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

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        Giriş: 07.07.2023 - 21:31
        Kastamonu'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 4 zanlı tutuklandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Ersoy Demirci'yi bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Y.A, A.A, B.Y. ve H.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İlçe merkezinde katıldıkları düğünün ardından Ersoy Demirci ile Y.A, A.A, B.Y. ve H.A. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Demirci kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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