GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollar ve bazı bahçeler su altında kaldı.

Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı, sel suyunun denize sürüklediği manda telef oldu. Suyun çekilmeye başlamasıyla Cide-Bartın kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

Cide Belediyesi, Özel İdare, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, evlere dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Evini su basan Ayşe Aydın, AA muhabirine, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak, "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece saat 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadesini kullandı.

Belediye çalışanı Emrullah Duru ise sabaha karşı derenin taşması sonucu bazı mahallelerin su altında kaldığını aktararak, "Karayolları, belediye ve AFAD görevinin başında. Su boşaltma işlemlerine başladık, vidanjörler çalışıyor. Arkadaşlar yoğun mesai içerisinde. Su seviyesi düşmeye başladı. Herhangi bir can kaybı yok ama maddi hasarlarımız var." dedi.

Kumluca Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Özan da kereste atölyesinin bulunduğunu belirterek, "Sabaha karşı saat 05.00 gibi su yükselmeye başladı. Buradaki dere taştı, depolarımızdaki çimentolarımız, malzemeler, keresteler, sel ile gitti. Dere ıslah çalışmasında derenin ağzını doldurdular, taş ile set yaptılar. Setin üzerinden sel suyu taştı. Burada gemi imalatı da yapıyoruz. Arkadaşımızın gemi atölyesinde kullandığı bütün malzemeler su altında kaldı, bizim bütün malzemelerimiz su altında kaldı." diye konuştu.

- "Birkaç gün şehirde içme suyuyla alakalı sıkıntı olabilir"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçeye gelerek, taşkın bölgesinde incelemede bulundu.

Çakır, gazetecilere, Batı Karadeniz Bölgesi'nin dünden bu yana yoğun yağış aldığını söyledi.

Cide ilçesinin de yoğun yağışa maruz kaldığına işaret eden Çakır, "Cide merkez yaklaşık 158 kilogram, hemen 30 kilometre güneyinde yer alan Şenpazar ilçemiz de yaklaşık 150 kilogram yağış aldı. Allah'a şükür, herhangi bir can kaybımız yok. İlçe merkezimizde dört noktada şehir içinden geçen yan derelerin taşma yapması nedeniyle ufak çaplı taşkınlar meydana geldi. Evlerimizde çok büyük oranda çamur basması söz konusu değil, daha ziyade bahçelerde yoğun su akışı nedeniyle zarar var. Vatandaşlarımızın zararları tespit ediliyor. Onunla ilgili idari süreç başlatıldı." bilgisini paylaştı.

Bartın-Cide kara yolunun yoğun yağış nedeniyle göçmelerden dolayı tedbir amaçlı 2-3 saat ulaşıma kapatıldığını vurgulayan Çakır, "Sabah saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede ulaşılamayan hiçbir yer yok. Köylerimizde yağışa bağlı heyelanlar mevcut, onunla alakalı tüm ekiplerimizi sevk ettik, gerekli çalışma yapılıyor. Derebucağı köyümüzün yolunda suyun getirdiği rüsubat bulunuyor. Temizleme çalışması sürüyor. Ulaşım yan hatlardan devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Çakır, ilçede içme suyuyla ilgili sorun yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçe merkezindeki en önemli sorunumuz, şehrin içme suyunun bulunduğu iki depo hattının yoğun çamur baskısına maruz kalması. Su çekildikten sonra bölgede çalışma başlatılacak. Birkaç gün şehirde içme suyuyla alakalı sıkıntı olabilir, ama bunu kısa süre içinde çözeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için su tankerlerimizi bölgeye sevk ettik. Hazır su konusunda da girişimlerde bulunduk. Gece evine giremeyecek şekilde olan vatandaşlarımız vardı, onları uygulama oteline yerleştirdik. Onlar da şimdi evine dönüyor. Bölgede ciddi yağış beklenmiyor. Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz, su tahliye çalışması yapıyor. Dört mahallede ilk etapta irili ufaklı 100 civarında etkilenen binamız var. Gün içinde tamamını temizlemeyi planlıyoruz."