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        Kastamonu'dan Antalya'ya olası yangınlar için ekip gönderildi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:48
        Kastamonu'dan Antalya'ya olası yangınlar için ekip gönderildi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce Antalya'daki olası yangınlarla mücadele kapsamında 6 arazöz ekibi gönderildi.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meydana gelebilecek yangınlarla mücadele kapsamında bölge müdürlüğüne bağlı takviye ekip Antalya'ya uğurlandı.

        Araç, Çatalzeytin, İnebolu, Karadere, Küre ve Hanönü müdürlüklerinden yola çıkan ekipler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde görev alacak.

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