Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'daki kadın kooperatiflerine ekipman alımı için hibe verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:36
        Kastamonu'daki kadın kooperatiflerine ekipman alımı için hibe verildi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında Azdavay ve Hanönü ilçelerindeki kadın kooperatiflerine ekipman alımı için hibe desteği sağlandı.

        Ticaret İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak proje veren Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Azdavay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin projeleri onaylanarak yüzde 75 hibe almasını içeren protokolünün imza töreni Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın makamında gerçekleştirildi.

        Protokol kapsamında her iki kooperatif de elde edeceği 112 bin lira 425 lira hibeyle projelerine yazdıkları fırın tepsi, çelik tencere, derin dondurucu bulaşık makinesi, pastane fırını, fırın standı gibi birçok ekipmanı alarak üretim kapasitesini artıracak.

        Vali Çakır, Kastamonu kadınının kooperatifleşme noktasındaki sürecinin hızlanması açısından güzel bir protokol gerçekleştiğini söyledi.

        Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın uygulanmasının Türkiye'de ilk defa 2020 yılında başladığını belirten Çakır, "Bugüne kadar ilimizde 6 kadın kooperatifimiz faydalanmış ve şu ana kadar toplamda 576 bin 386 lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kastamonu'da 10 kadın kooperatifi ve 1 tane de kadın kooperatifi birliği bulunuyor." dedi

        Azdavay ve Hanönü'ndeki kadın kooperatiflerinin projelerinin hibe tutarının yüzde 75 olduğunu ve kalan yüzde 25'lik kısmının kooperatifler tarafından finanse edildiğini dile getiren Çakır, iki projenin de tutarının 149 bin 990 lira olduğunu, hibe desteğinin 112 bin lira 425 lira olacağını kaydetti.

        Çakır'ın konuşmasının ardından kooperatif temsilcileriyle protokol imzalandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım