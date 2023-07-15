15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi ve Küre ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kaymakam Suat Hatam, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve protokol üyeleri, resim sergisini gezdikten sonra, Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından program sona erdi.

Daha sonra, Abdürrezzak Camisi'nde mevlit okundu.

- İhsangazi

İhsangazi Kaymakam Vekili Tuna Genç, protokol üyeleri ile şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

- Küre

Küre ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için dua edilip mevlit programı düzenlendi.