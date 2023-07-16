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        Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:04
        Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya, Küre, Ağlı, Cide ve Hanönü ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Tosya Müftülüğü Türk Tasavvuf Musiki Topluluğu tarafından ilahiler söylendi.

        Tosya Kaymakamı Suat Hatam ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Tosya Ahi Yaren Mehteran Ekibi çeşitli gösteriler sahneledi.

        - Küre

        Program kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayan 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü, ilçe meydanında son buldu.

        Küre Kaymakamı Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Salih Turan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

        - Cide

        Cide'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

        Atatürk Özgürlük ve Gençlik Parkı'nda düzenlenen etkinlikler protokol konuşmaları ile başladı. Semazen ve mehteran gösterisinin ardından ilahiler söylendi.

        Sela okunmasının ardından 04.20'ye kadar nöbet tutuldu.

        - Hanönü

        Hanönü Cumhuriyet Meydanı'ndaki program yürüyüşle başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ve İlçe Müftüsü Ali Çelebi dua etti.

        Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ve Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından çeşitli etkinlikler yapıldı.

        - Ağlı

        Ağlı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programa Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, Belediye Başkanı Şahin Çolak, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kazanasmaz ve Çolak'ın konuşmalarının ardından dua edildi, Müftülük korosu tarafından ilahiler söylendi.

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