Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Azdavay Kaymakamı Kaygusuz, ilçeden coğrafi işaretli giysileri giyerek ayrıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:48
        Azdavay Kaymakamı Kaygusuz, ilçeden coğrafi işaretli giysileri giyerek ayrıldı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılan Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, ilçeye 600 yıllık coğrafi işaretli giysileri giyerek veda etti.

        Kaygusuz, görevinden ayrılacak olması dolayısıyla Azdavay Halk Eğitimi Merkezince açılan yöresel kuşak ve önlük dokuma kursuna ziyarette bulundu.

        Kursiyerlerle sohbet eden ve yöresel giysiler hakkında bilgi alan Kaygusuz, dokuma tezgahının başına geçerek bir süre örgü de yaptı. Kursiyerler, Kaygusuz'a coğrafi işaretli yöresel giysi hediye etti.

        İlçedeki görevinin son gününde Kaygusuz, ilçedeki kadınların 600 yıldır giydiği yöresel kıyafetleri giyerek ilçeden ayrıldı.

        Kaygusuz'u, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek uğurladı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım