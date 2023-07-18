Azdavay Kaymakamı Kaygusuz, ilçeden coğrafi işaretli giysileri giyerek ayrıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, yurt dışı eğitimi dolayısıyla görevinden ayrılan Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, ilçeye 600 yıllık coğrafi işaretli giysileri giyerek veda etti.

Kaygusuz, görevinden ayrılacak olması dolayısıyla Azdavay Halk Eğitimi Merkezince açılan yöresel kuşak ve önlük dokuma kursuna ziyarette bulundu.

Kursiyerlerle sohbet eden ve yöresel giysiler hakkında bilgi alan Kaygusuz, dokuma tezgahının başına geçerek bir süre örgü de yaptı. Kursiyerler, Kaygusuz'a coğrafi işaretli yöresel giysi hediye etti.

İlçedeki görevinin son gününde Kaygusuz, ilçedeki kadınların 600 yıldır giydiği yöresel kıyafetleri giyerek ilçeden ayrıldı.

Kaygusuz'u, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek uğurladı.